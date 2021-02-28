Dünya genelinde 90 milyon kişi koronavirüsü yendi! İşte Türkiye'nin verileri
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüste iyileşenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye'nin verilerinin de dikkat çektiği istatistikte, dünya genelinde koronavirüs salgınından kurtulanların sayısının 90 milyonu geçtiği açıklandı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 90 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 90 milyon 218'i iyileşti.
ABD'de 19 milyon 632 bin 523, Hindistan'da 10 milyon 775 bin 169, Brezilya'da 9 milyon 386 bin 440 ve Rusya'da 3 milyon 811 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı.
TÜRKİYE'NİN VERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 565 bin 723 kişi sağlığına kavuştu.
İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 2 milyon 846 bin 208, İspanya'da 2 milyon 647 bin 446, İtalya'da 2 milyon 398 bin 352, Almanya'da 2 milyon 248 bin 400, Kolombiya'da 2 milyon 145 bin 450, Arjantin'de 1 milyon 889 bin 87, Meksika'da 1 milyon 630 bin 2, Güney Afrika'da 1 milyon 429 bin 47'ye ve Polonya'da 1 milyon 422 bin 829'a ulaştı.
Dünya genelinde 21 milyon 914 bin 110 kişi halen tedavi altında bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelindeki vaka sayısı 114 milyon 453 bin 166'ya ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 538 bin 838 kişi hayatını kaybetti.