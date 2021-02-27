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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşmeye yakın olan iller: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte il il koronavirüs vaka sayıları... Normalleşmeye yakın olan iller: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte il il koronavirüs vaka sayıları... Normalleşmeye yakın olan iller: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? İşte il il koronavirüs vaka sayıları...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı. 10 ile normalleşme sinyali veren Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gözler o şehirlere döndü. Giriş Tarihi: 27.02.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 10:09 Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilerek göre, Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi. GALERİ DEVAM EDİYOR Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu. Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. AZALAN VE ARTAN İLLER AÇIKLANDI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi: "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."