Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15-21 Şubat haftasında vaka sayıları artan illeri açıkladı. Trakya ve Karadeniz'de koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi üzerine tedbirler artırıldı. Milyonlar 1 Mart'ta kısıtlaması kalkacak illeri beklerken, bazı iller için giriş-çıkış yasağının gelebileceği konuşuluyor. İşte Türkiye'nin 81 ilinin koronavirüs vaka sayıları. Hangi ilde ne kadar vaka var?