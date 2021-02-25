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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15-21 Şubat haftasında vaka sayıları artan illeri açıkladı. Trakya ve Karadeniz'de koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi üzerine tedbirler artırıldı. Milyonlar 1 Mart'ta kısıtlaması kalkacak illeri beklerken, bazı iller için giriş-çıkış yasağının gelebileceği konuşuluyor. İşte Türkiye'nin 81 ilinin koronavirüs vaka sayıları. Hangi ilde ne kadar vaka var?

Giriş Tarihi: 25.02.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 10:53
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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Koronavirüsle mücadelede kısıtlamaların kalkacağı iller merak edilirken, yurdun bir bölümünde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz ve Trakya'daki artış korku salarken, 15-21 Şubat haftasının vaka verileri dikkat çekti. Peki hangi ilde ne kadar koronavirüs vakası var?

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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 15-21 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritada, Ordu ve Giresun başta olmak üzere bazı illerdeki yüksek vaka sayılarını dikkat çekti.

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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

İŞTE O 10 İL

Vaka haritasına göre Ordu 100 bin kişide 228 vaka ile salgının en yoğun yaşandığı il haline geldi. Ordu'nun yanı sıra Giresun, Samsun ve Tokat'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde vaka sayılarında büyük artış görüldü.

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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Ardahan 88,39

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Koronavirüs vaka sayılarında artış olan iller açıklandı! Vaka sayısı artan illerde giriş çıkışlar yasaklanacak mı?

Bolu 75,60