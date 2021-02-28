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Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

Son dakika haberi... 'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim 'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı.

Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı.

Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.

Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı

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