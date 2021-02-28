Mahkemede uyuyan hakime şok! Soruşturma açıldı
Son dakika haberi... Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakim Alexander Evstafiev'e disiplin soruşturması açıldı. Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
DÜNYA İHA
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı.
Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı.
Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.