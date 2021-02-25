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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dan Ermenistan açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı İlham , "‘da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'dan Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'da bugün yaşanan ordunun Paşinyan'a yaptığı istifa çağrısı ardından başlayan olaylara ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Aliyev açıklamasında "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor. Birbirlerini itham ediyor, birbirlerine giriyorlar." dedi.

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Ermenistan ordusunun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması üzerine bu ülkedeki gelişmelerle ilgili soruya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz." yanıtını verdi.

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