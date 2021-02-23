"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

Türkiye ekonomisinin, 2020'de büyüyen dünyada üzerindeki birkaç ekonomiden biri olduğunun ifade edildiği analizde, Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükselttiği bilgisine de yer verildi. Küresel ekonomide kaydedilen yüzde 4,3'lük düşüşün göz önüne alındığında, IMF'nin Türkiye için kaydettiği yüzde 1,2'lik büyümenin küresel ekonomi için olağanüstü bir gelişme olduğunu söyleyen Handelsblatt, kaydedilen pozitif adımların ardındaki nedenleri de kaleme aldı.

Alman gazete, pozitif büyümenin en büyük nedeninin, Türkiye'nin giderek gelişen potansiyel piyasa hacmi olduğunu kaydetti.