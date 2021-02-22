ABD'de hipotermi ölümleri arttı! 75 ve 11 yaşındaki 2 kişi...
ABD'yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar özellikle Teksas'ı susuz ve elektriksiz bıraktı. Otopsileri incelenen 75 ve 11 yaşındaki 2 ABD'linin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. ABD'den artan hipotermi ölümleri ülke çapında korku saldı.
Ülke çapında karbonmonoksit zehirlenmeleri ve hipotermi gibi nedenlerden yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.
Elektrik kesintilerinin yaşandığı ve yeterli ısınmanın sağlanamadığı Teksas'ta, 11 yaşında bir çocuğun yatağında vücut ısısının ani düşüşü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
HİPOTERMİ VAKALARI ARTIYOR
Ülke çapında en az 77 hipotermi vakası kayda geçti. New York Times, yine Teksas'ta, oksijen tüpüyle hayatta kalan 75 yaşındaki Carrol Anderson isimli bir hastanın elektrik kesintisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.
Kesintiler sonucu çalıştırılan jeneratörler de karbonmonoksit zehirlenmelerini tetikledi. Teksas'ta yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istemişti.
ELEKTRİK ŞİRKETİNE 100 MİLYON DOLARLIK İHMAL DAVASI
Teksas eyaletindeki Conroe şehrindeki mobil evde geçtiğimiz hafta donarak hayatını kaybeden Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuğun ölümüyle ilgili 'ağır ihmalkarlık nedeniyle elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açmaya hazırlandığı belirtildi. Otopsi uzmanları, 11 yaşındaki Cristian'ın hipotermiden öldüğünü iddia ediyor.
DONDURUCU SOĞUK KUTUPLARDAN
Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminin sonucu olduğu ifade edilmişti Olağan dışı hava koşulları, ABD'nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
ENERJİ SATIŞI YASAKLANDI
ABD'nin Teksas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.
Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu.Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmış, yetkililer en az 14,9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıklamıştı.