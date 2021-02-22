En büyük uçak kazalarının meydana geldiği Boeing 777 için flaş karar
Son yıllara damga vuran uçak kazalarının bir çoğu Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Son olarak dün ABD'de yaşanan uçak motorundaki yanma sonrası flaş bir karar alındı. Alınan kararı ardından akıllara Boeing 777 tipi yolcu uçaklarının kazaları geldi. Tarihteki en büyük uçak kazaları Boeing 777 ile gerçekleşti.
ABD'de uçuş halindeyken motoru yanan bir Boeing 777 bardağı taşıran son damla oldu. Dünyanın en büyük kazalarına neden olan Boeing 777 tipi yolcu uçakları için yeni bir karar alındı.
İLK ÖLÜM 2013'TE YAŞANDI
Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı Boeing 777, 20 yıllık tarihinde iki kez ciddi kazaya karıştı. İlk olarak 2008 yılında British Airways'e ait bir Boeing 777 uçağı Londra Heathrow Uluslararası Havalimanı'nda yine iniş sırasında düşmüştü. Motordaki güç azalması sebebiyle pilotun gövde üzerine indirdiği uçaktaki 152 yolcudan 18'i yaralanmış, herhangi bir can kaybı ise yaşanmamıştı. Bu, o dönemde Boeing 777 uçağının karıştığı ilk ciddi kaza olarak kayıtlara geçmişti.
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçak kazası ise ikinci ciddi ve ilk ölümcül Boeing 777 kazası olarak havacılık tarihine geçti. Bu kaza sonucu resmi rakamlara göre 2 kişi öldü, yüzden fazla kişi ise yaralandı.
KAYIP UÇAK! 239 CAN KAYBI
Malaysia Airlines 370 sefer sayılı uçuşu (MH370 veya MAS370 olarak da bilinir)[a], 8 Mart 2014 tarihinde Malaysia Airlines tarafından işletilen ve Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan varış yeri olan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen tarifeli bir uluslararası yolcu uçuşudur.
Boeing 777-200ER uçağının mürettebatı en son, hava trafik kontrolü (ATC) ile Güney Çin Denizi üzerindeyken kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra iletişim kurmuştu. Uçak birkaç dakika sonra ATC radar ekranlarından kayboldu, fakat bir saat daha askeri radar tarafından takip edildi. Planlanan uçuş rotasından batıya doğru saptı, Malay Yarımadası ve Andaman Denizi'ni geçti. Kuzeybatı Malezya'daki Penang Adası'nın 200 deniz mili (370 km) kuzey batısındaki radar bölgesini terk etti.
Uçaktaki 227 yolcu ve 12 mürettebatın öldüğü tahmin edilirken, 370 sefer sayılı uçağın kaybolması, bir Boeing 777'nin karıştığı en ölümcül olay idi ve ayrıca Malaysia Airlines'ın da tarihindeki en ölümcül kaza olayıydı.
Bu olaydan yalnızca dört ay sonra, Malaysia Airlines'ın 17 sefer sayılı uçuşunda Doğu Ukrayna üzerinde uçarken füzeyle vurulan 777, her iki açıdan da bu kazayı geride bıraktı.
UÇUŞ 17! NE OLDU KİMSE BİLMİYOR!
Malaysia Airlines 17 sefer sayılı uçuşu (MH17/MAS17), 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na giden, Malaysia Airlines'a ait 9M-MRD kuyruk numaralı bir Boeing 777-200ER uçağının Rusya sınırından 60 kilometre uzakta bulunan Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'na bağlı Hrabove köyüne düşmesi sonucu 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın sır perdesi henüz aralanmadı.
Uçakta 283 yolcu ve 15 mürettebat bulunmaktaydı. Uçak, Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlılarının çatışma halinde olduğu bir bölgede düştü.
Rus haber ajansı Interfax ise uçağın Ukrayna hava sahasında 10,000 metre (33,000 ft) irtifadayken BUK tipi füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ise olayı bir terör eylemi olarak nitelendirdi.
HAVADA PANİK ANLARI
United Airlines'ın Denver Uluslararası Havaalanı'ndan (KDEN) kalkan Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru seyir halindeyken alev almış, Honolulu'ya giden uçaktaki panik anları yolcuların amatör kameralarına yansımıştı.
Uçaktan kopan dev parçaların bölgedeki bir evin bahçesine düştüğü açıklanmış, kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yapan uçakta yaralanan kimsenin olmadığı bildirilmişti. Korkutan kaza, Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektöründe uçakların bakımlarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme taşımıştı.
"İNDİRİN" TALEBİ GELDİ
ABD'de 231 yolcu ve 10 mürettebatı bulunan United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motorunun kalkıştan kısa bir süre sonra alev almasının ardından uçak üreticisinden açıklamada geldi. Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, havayolu firmalarından aynı tip motora sahip 777 model uçakların gerekli incelemeler yapılana kadar operasyonlarının durdurulmasını talep etti.
ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), dün akşam bu uçakların incelenmesini talep etti. ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines da yaşanan olayın ardından aynı motora sahip 24 uçağı yere indirme kararı aldığını açıklamıştı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak All Nippon Airways ve Japan Airlines şirketlerine gerekli güvenlik süreçleri tamamlanıncaya dek aynı motora sahip Boeing 777'lerin operasyonlarını durdurma talimatı verdi.
Boeing'e göre dünya çapında bu motora sahip 59 uçak hangarda bekletilirken, 69 uçak operasyonlarını sürdürüyor.