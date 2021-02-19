ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Afganistan'dan çekilme sürecini yavaşlatma sinyali

Taraflara barış yolunu tercih etmeleri ve şiddeti azaltmaları çağrısında bulunan Austin, "Müttefiklerimize, yaptığımız incelememizin sonucu ne olursa olsun, ABD'nin onların kuvvetlerini riske atacak ve İttifak'ın (NATO'nun) itibarını zedeleyecek şekilde Afganistan'dan aceleci ve düzensiz bir şekilde çekilmeyeceğini söyledim. Sürpriz olmayacak. Her şeyi danışacağız, birlikte karar alacağız, birlikte hareket edeceğiz." dedi.

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşma yapmış ve anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021 itibariyle Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs ayı itibariyle tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi bekleniyor. Ancak Biden yönetimi 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.