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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Afganistan'dan çekilme sürecini yavaşlatma sinyali

ABD Savunma Bakanı , 'da şiddetin halen çok yaygın olduğunu ve barış müzakerelerinde daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirterek ABD'nin Afganistan'dan çekilme konusunda aceleci davranmayacağını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Afganistan'dan çekilme sürecini yavaşlatma sinyali

, Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra 'da basın toplantısı düzenledi.

NATO müttefikleri ile 'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Austin, ABD'nin Afganistan'daki savaşı kalıcı bir şekilde sona erdirme konusunda kararlı olduğunu ancak aynı zamanda ülkenin terör örgütlerine bir güvenlik alanı olmamasına da dikkat edeceklerini söyledi.

"AFGANİSTAN'DA ŞİDDET HALEN ÇOK FAZLA"

Austin, "Tüm seçeneklerle birlikte, atacağımız adımların sonuçları dahil Afganistan'daki duruma ilişkin kapsamlı bir kurumlar arası inceleme yapıyoruz. Yaklaşan tarihlerin farkındayız. Ancak bunu maksatlı ve belirli bir metotla yapmak istiyoruz. Burada alınacak kararlardan önce bir şey demek istemem, ayrıca Başkan'a sunacağım tavsiyeyi de özetlemek istemiyorum. Açıkçası şiddet halen çok fazla. Afganlar arasındaki müzakerelerde çok daha fazla ilerleme kaydedilmeli." diye konuştu.

Taraflara barış yolunu tercih etmeleri ve şiddeti azaltmaları çağrısında bulunan Austin, "Müttefiklerimize, yaptığımız incelememizin sonucu ne olursa olsun, ABD'nin onların kuvvetlerini riske atacak ve İttifak'ın (NATO'nun) itibarını zedeleyecek şekilde Afganistan'dan aceleci ve düzensiz bir şekilde çekilmeyeceğini söyledim. Sürpriz olmayacak. Her şeyi danışacağız, birlikte karar alacağız, birlikte hareket edeceğiz." dedi.

ABD 29 Şubat 2020'de ile anlaşma yapmış ve anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021 itibariyle Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs ayı itibariyle tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi bekleniyor. Ancak Biden yönetimi 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.

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