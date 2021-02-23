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NASA ilk kez yayınladı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte en net haliyle Mars'a iniş anları

Son dakika haberi... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (), geçen hafta 'a ulaşan uzay aracı Perseverance'ın iniş görüntülerini yayınladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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NASA ilk kez yayınladı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte en net haliyle Mars'a iniş anları

Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

NASA ilk kez yayınladı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İşte en net haliyle Mars'a iniş anları NASA İLK KEZ YAYINLADI! DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR: İŞTE EN NET HALİYLE MARS'A İNİŞ ANLARI

3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da 'e inmesi görülüyor.

Jet İtki Laboratuvarı Direktörü , "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. 'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.



MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK

30 Temmuz'da 'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce 'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance'ın görevi, Mars'ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.



MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.

NASA'nın Mars görevi için geri sayım başladı! İnternet üzerinden izlenebilecek NASA'NIN MARS GÖREVİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENEBİLECEK

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