23 Şubat 2021, Salı
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El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Colonel Aispuro tutuklandı!

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu örgütünün elebaşı 'ın eşi Emma Colonel Aispuro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından dolayı tutuklandığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2021
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El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Colonel Aispuro tutuklandı!

Açıklamada, iki yıl önce düzenli bir şekilde 'nun duruşmalarına katılan Aispuro'nun bugün 'daki Dulles Uluslararası Havalimanında tutuklandığı ve salı günü 'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, Aispuro'nun 'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini getirmekle suçlandığı kaydedildi.

Zamanında 'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında 'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo 17 Temmuz 2019'da ABD'nin eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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