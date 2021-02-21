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Filistin mahkemesi Balfour Deklarasyonu'nu geçersiz saydı

Filistin mahkemesi, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun geçersiz olduğuna hükmederek, İngiltere'yi bu karardan dolayı kınadı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Filistin mahkemesi Balfour Deklarasyonu'nu geçersiz saydı

Uluslararası Filistin Halkı Haklarını İzleme Kurumu, 22 Ekim'de 2020'de, İngiltere aleyhine 1917-1948 yıllarında Filistin'deki işgal sırasında işlenen suçlardan dolayı Nablus Asliye Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, Balfour Deklarasyonu'nun geçersiz olduğuna hükmederek, Yahudilerin Filistin topraklarında ulusal bir "vatan" edinmesine izin veren karardan dolayı İngiltere'yi kınadı.

Davacılardan Filistinli iş adamı Munib el-Mısri, yaptığı açıklamada "Karar İngiltere'yi Balfour Deklarasyonu'nu yürürlüğe koyduğu için kınıyor. İngiltere'nin yaptığı her şeyin yanlış, yasa dışı ve ahlaksızca olduğuna hükmediyor." dedi.

Mısri, bu kararı dünyanın önde gelen iki avukatı aracılığı ile hükümete karşı bir dava açılması için İngiltere yargısına götüreceklerini aktardı.

Avukat Nail el-Havah da "İngiltere'nin Filistin'i işgali sırasında işlediği suçlar, tanık ifadeleriyle, 22 uluslararası dosya ve anlaşmayla belgelendi." diye konuştu.

Havah, "Filistin yargısı İngiltere'ye dava açma hakkını tanıdı. Bu, ilk defa olan emsal bir karar. İngiltere'ye karşı bir savaş vereceğiz ve mahkeme tarafından belgelenen gerçeği tüm dünya ülkelerine göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

BALFOUR DEKLARASYONU

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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