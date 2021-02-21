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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı

'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı, Başağa’nın sağlık durumunun iyi olduğu, olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan Canzur bölgesi sakinlerinden alınan bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağanın konvoyuna silahlı saldırı |Video LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI FETHİ BAŞAĞA'NIN KONVOYUNA SİLAHLI SALDIRI |VİDEO

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