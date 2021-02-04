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Filistin 14 yıl sonra seçime gidiyor? Son durumu Hamas Sözcüsü Dr. Sami Abu Zuhri A Haber'e konuştu

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 16:47
Güncelleme:04.02.2021 16:47
Filistin'de 2007 yılında beri yaşanan anlaşmazlık ve çatışmalar nedeniyle seçim yapılamıyordu. 14 yıl aradan sonra alınan seçim kararı ne anlama geliyor? Filistin'in önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Hamas Sözcüsü Dr. Sami Abu Zuhri A Haber'e verdiği özel röportajta ülkesindeki son durumu anlattı. Zuhri, amaçlarının sorunların çözülmesi olduğunu kim kazanırsa kazansın ortak bir hükümet kurmayı arzu ettiklerini söyledi.
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