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0){for(t=0;t
04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Dünya Videoları Filistin 14 yıl sonra seçime gidiyor? Son durumu Hamas Sözcüsü Dr. Sami Abu Zuhri A Haber'e konuştu Filistin 14 yıl sonra seçime gidiyor? Son durumu Hamas Sözcüsü Dr. Sami Abu Zuhri A Haber'e konuştu Giriş: 04.02.2021 16:47 Güncelleme:04.02.2021 16:47 Filistin'de 2007 yılında beri yaşanan anlaşmazlık ve çatışmalar nedeniyle seçim yapılamıyordu. 14 yıl aradan sonra alınan seçim kararı ne anlama geliyor? Filistin'in önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Hamas Sözcüsü Dr. Sami Abu Zuhri A Haber'e verdiği özel röportajta ülkesindeki son durumu anlattı. Zuhri, amaçlarının sorunların çözülmesi olduğunu kim kazanırsa kazansın ortak bir hükümet kurmayı arzu ettiklerini söyledi. DİĞER