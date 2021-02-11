ABD Başkanı Joe Biden: Çin'e karşı harekete geçmeliyiz yoksa...

BIDEN-CINPING GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray, Cinping ile dün telefonda görüşen Biden'ın, Sincan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiğini bildirmişti.

Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin aldığı "Çin'in, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguladığını" vurgulayan kararı aynen kabul ettiğini açıklamıştı.

"ÇİN GÖREV GÜCÜ" MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tibet'teki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceklerini, ayrıca Pekin'in küresel ekonomik sistem içinde adil olmayan uygulamalarına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Pentagon'u dün ziyaret eden Biden da "Çin Görev Gücü" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu.