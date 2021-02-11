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ABD Başkanı Joe Biden: Çin'e karşı harekete geçmeliyiz yoksa...

ABD Başkanı seçilmesiyle kritik kararlara imza atan ABD Başkanı , Çin ile mücadelede gelinen son durumu özetleyen açıklamalarda bulundu. Biden, Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğünü bildirdi. ABD için korkutan mesajı veren Joe Biden hemen harekete geçmemeleri durumunda Çin'in kendilerini geride bırakacağını vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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ABD Başkanı Joe Biden: Çin'e karşı harekete geçmeliyiz yoksa...

'ı seçimle devirerek başkan olan , ülkedeki altyapı sorunlarının ele alındığı 'daki toplantıda ABD-Çin rekabetini değerlendirdi.

"ÇİN BİZİ GEÇECEK"

Başkanı ile dün telefonda 2 saat görüştüğünü belirten Biden, Pekin'in pek çok alanda birçok büyük proje yürüttüğüne dikkati çekerek, "Eğer harekete geçmezsek onlar (Çin) bizi geçecek. Hızlanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Biden, başkan yardımcılığı döneminden Çin'i ve Cinping'i iyi tanıdığını ve ortak noktaları da görüştüklerini, ancak iki ülke arasındaki rekabet unsurlarının da farkında olduklarını ifade etti.

TRUMP AÇIKLAMASI

Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılaması oturumlarını takip etmediğini, sadece haberlerde izlediğini sözlerine ekledi.

BIDEN-CINPING GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray, Cinping ile dün telefonda görüşen Biden'ın, Sincan'dan 'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiğini bildirmişti.

Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin aldığı "Çin'in, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguladığını" vurgulayan kararı aynen kabul ettiğini açıklamıştı.

"ÇİN GÖREV GÜCÜ" MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı , Çin'in Sincan, Hong Kong ve 'teki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceklerini, ayrıca Pekin'in küresel ekonomik sistem içinde adil olmayan uygulamalarına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Pentagon'u dün ziyaret eden Biden da "" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu.

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