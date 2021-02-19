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Şeytanın bile aklına gelmez! ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı olabilmek için "yaşlı"' gibi giyinip hastaneye gitti

'de iki kadının aşısı olmak için hastaneye "" gibi giyinerek gittiği ortaya çıktı. 34 ve 44 yaşlarında olan kadınların ilk doz aşılarını yaşlı gibi giyenerek vurulduklarını ancak ikinci dozu olmak için gittiklerinde yakalandıkları ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Şeytanın bile aklına gelmez! ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı olabilmek için yaşlı' gibi giyinip hastaneye gitti

'nin Florida eyaletinde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, önceliğinin 65 yaş üstü kişilere verildiği Florida'da, dün öğlen saatlerinde iki kadının aşısı olabilmek için '' gibi giyinerek hastaneye gittiği bildirildi. Hastane görevlileri tarafından fark edilen iki kadının, 'ikinci doz' aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi.

İLK DOZU GİZLİCE VURULDULAR

Florida Sağlık Departmanı Müdürü Dr. Raul Pino perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Dün ikinci kez aşı olmak için nine gibi giyinmiş iki genç kadının hastaneye geldiğini fark ettik. İki kadının da ilk doz aşılarını yaptırdıklarını belirledik. İlk seferinde nasıl kaçtıklarını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre aşı olmaya gelen iki kadın, 44 yaşındaki ve 34 yaşındaki Martha Vivian Monroy'du. Bölge şerifi, iki kadın hakkında cezai işlem uygulanmadığı bilgisini paylaştı. Dr. Pino, bölgedeki aşı kampanyasına yönelik kötü niyetli eylemleri engellemek için aşı merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

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