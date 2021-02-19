ABD'nin Florida eyaletinde bulunan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, aşı önceliğinin 65 yaş üstü kişilere verildiği Florida'da, dün öğlen saatlerinde iki kadının koronavirüs aşısı olabilmek için 'yaşlı' gibi giyinerek hastaneye gittiği bildirildi. Hastane görevlileri tarafından fark edilen iki kadının, 'ikinci doz' aşıyı yaptırmak için böyle bir girişimde bulunduğu belirtildi.