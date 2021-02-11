12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da Kovid-19 vaka ve vefat rakamlarında son durum ne?

Fransa'da Kovid-19 vaka ve vefat rakamlarında son durum ne?

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 387 yeni vaka tespit edildi. Ülkede son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL
Fransa'da Kovid-19 vaka ve vefat rakamlarında son durum ne?

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 80 bin 443'e çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1396 artışla 237 bin 113'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldi, bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Kovid 19a karşı çift maske mi tek maske mi daha fazla koruma sağlıyor? KOVİD 19'A KARŞI ÇİFT MASKE Mİ TEK MASKE Mİ DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR?
Sağlık Bakanlığı 10 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiyede Kovid-19dan kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 10 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT TABLOSU | TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA