Ek semptomların dahil edilmesi durumunda ise tüm semptomatik vakaların dörtte üçüne ulaşılabileceği belirtildi. Araştırma programının direktörü Profesör Paul Elliott, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yeni bulgular, Kovid-19'lu birçok kişinin test edilmeyeceğini ve bu nedenle kendilerini izole etmeyeceklerini gösteriyor.

Çünkü semptomları, enfekte kişilerin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılan mevcut Halk Sağlığı kılavuzundaki semptomlarla eşleşmiyor." değerlendirmesinde bulundu.