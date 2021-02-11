Harvard Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Dünya genelinde her 5 ölümden birinin nedeni hava kirliliği
Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma dünya genelinde gerçekleşen her 5 ölümden birinin fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.
Harvard Üniversitesi'nin salı günü yayımladığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında gerçekleşen 5 ölümden biri fosil yakıtların meydana getirdiği hava kirliliği ile bağlantılı. Araştırmada 2018 yılında 8 milyondan fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.
Huffington Post'ta yayımlanan araştırma, hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini vurgularken, en yüksek ölüm oranlarının kalabalık şehirlerde olduğunu gösterdi. Araştırmada bu bölgelerin çoğunlukta olduğu yerler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya işaret edildi.
'FOSİL YAKIT KULLANMAYA DEVAM EDEMEYİZ'
Londra Üniversitesi Akademisi'nden ve araştırmanın yazarlarından Eloise Marais yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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