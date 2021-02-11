





Huffington Post'ta yayımlanan araştırma, hava kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkisini vurgularken, en yüksek ölüm oranlarının kalabalık şehirlerde olduğunu gösterdi. Araştırmada bu bölgelerin çoğunlukta olduğu yerler olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya işaret edildi.