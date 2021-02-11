ABD'den Kırım'ın ilhakıyla ilgili yeni açıklama: Rusya geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek
Son dakika haberleri... ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, Rusya Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara desteği kesip Kırım'ı ilhakına son vermediği sürece yaptırımların devam edeceğini söyledi.
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Rusya geri adım atmazsa ABD yaptırımlarının devam edeceğini belirten Hunter, Rusya'ya 100'den fazla Ukraynalı siyasi tutukluyu serbest bırakması, Kırım Tatarlarına ve işgal karşıtlarına yönelik sindirme politikalarına son vermesi çağrısında bulundu.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.