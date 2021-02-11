12 Şubat 2021, Cuma
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ABD'den Kırım'ın ilhakıyla ilgili yeni açıklama: Rusya geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek

Son dakika haberleri... 'nin (BM) Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, 'nın doğusundaki ayrılıkçılara desteği kesip 'ı ilhakına son vermediği sürece yaptırımların devam edeceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021
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ABD'den Kırım'ın ilhakıyla ilgili yeni açıklama: Rusya geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek

BM Güvenlik Konseyi'nin 'nın doğusundaki gelişmeleri görüştüğü toplantıda konuşan Hunter, 'ya bölgedeki "saldırganlığına son vermesi" ve 'ı ilhakından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Rusya geri adım atmazsa yaptırımlarının devam edeceğini belirten Hunter, Rusya'ya 100'den fazla Ukraynalı siyasi tutukluyu serbest bırakması, Kırım Tatarlarına ve işgal karşıtlarına yönelik sindirme politikalarına son vermesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

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