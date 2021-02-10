Almanya'dan flaş itiraf! Ordumuz hazır değil

RUSYA VE ÇİN'DEN STRATEJİK TAKİP

Rusya ve Çin'in stratejik rakip olarak nitelendirildiği raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Rusya'nın kendisini "Batıya karşıt güç" şeklinde tanımladığı, son dönemde askeri ve siyasi tehditleri artırdığı ve uluslararası sözleşmeleri bilerek ihlal etti. Çin de güçlü ve giderek daha görünür hale gelen olgun bir aktör olarak ortaya çıktı."