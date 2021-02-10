12 Şubat 2021, Cuma
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Almanya'dan flaş itiraf! Ordumuz hazır değil

Savunma Bakanlığı, ordunun son durumu hakkında bir rapor hazırladı. Gelecek yıllardaki tehlikeler öngörülerek yapılan değerlendirmelerde, Alman ordusunun yarının zorluklarına yeterince hazır olmadığını belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Almanya'dan flaş itiraf! Ordumuz hazır değil

Ordunun durumuna ilişkin hazırlan 8 sayfalık rapor, Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından Federal Meclisteki ilgili komisyonlara sunuldu.

Raporda, güvenlik durumunun yanı sıra hızlı gelişen ekonomik ve teknolojik değişimde, Alman ordusunun "yeterli derecede finanse edilmediği", "yeteri nce hazırlıklı olmadığı" ve "tek taraflı olarak ülke dışındaki misyonlar için tertip edildiği" yazıyor.

"ALMAN ORDUSU TEHDİTLERE HAZIR DEĞİL"

" yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı bugün yeterince hazır değil" yazan raporda, 'nın gelecekteki tehditlere karşı hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Raporda, Federal Mecliste her yıl güvenlik konularının konuşulduğu "güvelik haftası" düzenlenmesi, mali durumun sağlamlaştırılması için "Ordu planlama yasasının" çıkarılması ve ordunun tedarik yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Hava savunması, Eurodrone ve nakliye he likopterine ilişkin projelere hız verileceği ve bu kapsamda 20 milyar euronun harcanacağına işaret edilen raporda, Kramp-Karrenbauer ve Zorn'un mayıs ayında ordunun gelecek planlarına ilişkin rapor sunacağı açıklandı.

RUSYA VE ÇİN'DEN STRATEJİK TAKİP

Rusya ve Çin'in stratejik rakip olarak nitelendirildiği raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Rusya'nın kendisini "Batıya karşıt güç" şeklinde tanımladığı, son dönemde askeri ve siyasi tehditleri artırdığı ve uluslararası sözleşmeleri bilerek ihlal etti. Çin de güçlü ve giderek daha görünür hale gelen olgun bir aktör olarak ortaya çıktı."

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