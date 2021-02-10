Rüzgarın hızı 90 kilometreyi aştı! Fırtınaya yakalananlar tabelalara sarıldı





FIRTINADAN KAÇIP TABELAYA SARILDILAR

Kent genelinde çekilen görüntüler fırtınanın arkasında bıraktığı enkazı gözler önüne sererken, en dikkat çekici görüntü ise sokakta yürüyen 3 kişinin fırtınaya yakalandığı anda kendilerini kurtarma çabası oldu. Fırtına nedeniyle yürüyemeyen, ayakta bile durmakta güçlük çeken 3 kişinden biri yol kenarındaki demir korkuluklara tutundu. Aynı bölgedeki başka bir kişi ise yol kenarındaki tabelaya tutunurken, yolun ortasındaki adam ise ayakta durabilmek için büyük çaba harcadı. Tabelaya ulaşmak için mücadele eden adam, zorlukla tabelanın direğine tutunmaya başardı. Fırtınaya yakalananların ayakta durma çabası çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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