Türkiye'yi engellemek isteyen Yunan'ın eli yine boş kaldı! Almanya gereken cevabı verdi
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi engellemek için Fransa'dan yardım isteyen Yunanistan bu kez Almanya'dan medet umdu. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Alman mevkidaşı Annegret Kramp–Karrenbauer'den Türkiye’nin sipariş ettiği 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltının verilmemesi ya da teslimatın geciktirilmesini istedi. Almanya ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi.
Panayiotopulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü Alman mevkidaşından, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de AB üyesi Yunanistan'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.
Hürriyet'in haberine göre, Karrenbauer ise, Alman Thyssen firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizi sırasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması talebini AB Zirvesi'ne taşımış, ancak beklediği desteği bulamamıştı. Yunan Deniz Kuvvetleri'nde, Almanya'dan alınan 4 adet Reis sınıfı denizaltı bulunuyor.