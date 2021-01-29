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Türkiye'yi engellemek isteyen Yunan'ın eli yine boş kaldı! Almanya gereken cevabı verdi

'de 'yi engellemek için 'dan yardım isteyen bu kez 'dan medet umdu. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, mevkidaşı –Karrenbauer'den Türkiye’nin sipariş ettiği 6 adet Reis sınıfı (214) denizaltının verilmemesi ya da teslimatın geciktirilmesini istedi. Almanya ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Türkiye'yi engellemek isteyen Yunan'ın eli yine boş kaldı! Almanya gereken cevabı verdi

Panayiotopulos çarşamba günü telekonferans ile görüştüğü mevkidaşından, 'nin ve 'de AB üyesi 'a karşı kullanabileceğini belirterek, denizaltıların Türkiye'ye verilmemesini ya da en azından teslimatın geciktirilmesini istedi.

Hürriyet'in haberine göre, Karrenbauer ise, Alman firmasının Türkiye ile yıllar önce anlaşma imzaladığını belirterek, üretim programının durdurulması ya da teslimatta herhangi bir gecikmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı , Doğu Akdeniz'deki "Oruç Reis" krizi sırasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması talebini 'ne taşımış, ancak beklediği desteği bulamamıştı. 'nde, 'dan alınan 4 adet Reis sınıfı denizaltı bulunuyor.

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