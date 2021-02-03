Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den önce iki dönem bu koltukta oturan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gerhard Schröder (77), siyasi görüş ve açıklamalarıyla halen gündem yaratan bir politikacı. Schröder; New York, Oxford ve Londra Üniversitelerinde ders veren tarih profesörü Gregor Schöllgen ile birlikte yeni bir kitap yayınladı.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Hürriyet'in haberine göre, 'Letzte Chance' (Son Şans) adlı kitap dünya çapındaki krizleri irdeliyor. Kitapta, yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor ve bunun Batı için son şans olduğu vurgulanıyor.