Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Rusya ve Almanya açıklaması
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi. Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını açıkladı.
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"ALMANYA'DAN ÇEKİLMİYORUZ"
"RUSYA'YA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.
"ALMANYA'DAN ÇEKİLMİYORUZ"
Joe Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını açıkladı.
ABD'DEN YEMEN KARARI
ABD Başkanı Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.