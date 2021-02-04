05 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Rusya ve Almanya açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı , dönemine atıf yaparak, "'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi. Biden, 'dan asker çekme sürecini askıya aldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş Rusya ve Almanya açıklaması

SON DAKİKA: Başkanı göreve geldikten sonra en net açıklamalarını bugün yaptı.

'ya mesaj veren Biden, ve Yemen kararını da duyurdu.

"RUSYA'YA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Biden, dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" söyledi.

"ALMANYA'DAN ÇEKİLMİYORUZ"

Joe Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını açıkladı.



ABD'DEN YEMEN KARARI

ABD Başkanı Biden, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.

ABD'den son dakika Yemen kararı ABD'DEN SON DAKİKA "YEMEN" KARARI

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