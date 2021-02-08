Hindistan’daki buzul felaketi bilançosu: 14 ölü, 150 kayıp

Uzmanlar, olayla ilgili en olası açıklamanın devasa buzulun hava sıcaklığındaki artıştan dolayı kırılmış ve beraberinde bir çamur çığı yaratmış olabileceğini belirtti. Wadia Himalaya Jeolojisi Enstitüsü'nde kıdemli bir buzulbilimci olan DP Dobhal, "Bu güçlü bir olasılık çünkü aşağıya doğru akan büyük miktarda tortu (çamur ve kaya) vardı" değerlendirmesinde bulundu. Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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