06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Japonya’da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Son dakika: Japonya’da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Son dakika haberi.. ’nın bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Japonya’da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Son dakika: Kovid-19un ortaya çıkması ile ilgili flaş iddia SON DAKİKA: KOVİD-19'UN ORTAYA ÇIKMASI İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

Son dakika | Dünya genelinde Kovid-19dan kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı son durum SON DAKİKA | DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'DAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? COVİD-19 VAKA SAYISI SON DURUM
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiyede koronavirüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 5 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Son dakika | ABDde Covid-19 vaka ve ölüm rakamlarında son durum | Ölenlerin sayısı 462.000i geçti SON DAKİKA | ABD'DE COVİD-19 VAKA VE ÖLÜM RAKAMLARINDA SON DURUM | ÖLENLERİN SAYISI 462.000'İ GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA