Son dakika: Japonya’da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek
Son dakika haberi.. Japonya’nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.