Japonya'nın başkenti Tokyo'nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.