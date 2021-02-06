06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Libya'daki seçimden Hafter cephesi memnun

Libya'daki seçimden Hafter cephesi memnun

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Libya'daki seçimden Hafter cephesi memnun

Mismari, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in sahibi olduğu El-Hades kanalında yer alan açıklamasında, İsviçre'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan forumda Libya'daki geçici yönetimin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile Başbakanlığa seçilen Abdulhamid Dibeybe'yi tebrik ediyoruz." dedi.

LİBYA'NIN YENİ GEÇİCİ YÖNETİMİ SEÇİLDİ

BM öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA