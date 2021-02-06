06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'tan Türkiye açıklaması: Olumlu gelişmeler var

Irak'tan Türkiye açıklaması: Olumlu gelişmeler var

, son dönemde ile su konusunda yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Ülkenin su ihtiyacını temelde ve nehirlerinden temin eden , uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Irak'tan Türkiye açıklaması: Olumlu gelişmeler var

Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Samir, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın su dosyasına ilişkin Türkiye ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

"OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Samir, temaslarda Türk tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini belirtti.

IRAK'TA SU SORUNU

Ülkenin su ihtiyacını temelde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’dan ‘ikinci Kandil’ Sincar yorumu: Büyük bir oyun bozulacak TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ'DAN 'İKİNCİ KANDİL' SİNCAR YORUMU: BÜYÜK BİR OYUN BOZULACAK
Suriye’de gerilimin yükselmesinin arka planında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haberde değerlendirdi SURİYE'DE GERİLİMİN YÜKSELMESİNİN ARKA PLANINDA NE VAR? TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Son dakika: Başkan Erdoğan Bir gece ansızın gelebiliriz dedi! Sincara operasyon olacak mı? Sincar neden kritik bölge? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" DEDİ! SİNCAR'A OPERASYON OLACAK MI? SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA