06 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

Son dakika haberine göre 'nın kentindeki bir binada meydana gelen sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

Fransa'nın güneybatı sahil kenti Bordeaux'nun Chartrons semtinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarıldı. Bitişikteki binada çökme meydana geldiği kaydedilirken, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, sokakta gazın kesildiği ifade edildi. Patlamaya yaklaşık 50 itfaiye erinden oluşan ekip müdahale ederken, yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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