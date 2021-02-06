LİBYA'DA TÜRK ASKERİ İSTEMİYOR

Türkiye'nin Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de AB ve NATO'daki partnerlerine karşı "dostane olmayan sistemik bir davranış sergilediğini" savunan Fransız lider, Libya'da darbeci Halife Hafter'e karşı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olmak için ülkede bulunan Türk askerlerinden "kurtulmak" istediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile neleri çözmek istiyoruz? Libya'daki durumu çözmek, Libya'daki Türk askerlerinden kurtulmak" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, ayrıca Türkiye tarafından Suriye'ye paralı asker sevkedildiğini iddia etti.