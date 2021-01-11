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Haberler Galeri Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal

Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hedef tahtasına konuldu. Vatandaşlarının sorunlarıyla ilgilenmekte pasif kaldığı gözlemlenen Macron için çanla çalıyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasının başlatılması sonrası bir haftada sadece 516 kişiye aşı yapılması ülkede kriz çıkarmıştı. Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalması da büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan son skandal, bardağı taşıran son damla oldu.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:20
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Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Fransa'da yapılan her araştırmada, halkın güveninin azaldığı ortaya çıkan Macron ve eşinin adı, gündeme bomba gibi düşen bir skandala karıştı. Fransa'da yayın yapan haftalık siyaset dergisi Politis'in ortaya çıkardığı skandal, bardağı taşıran son damla oldu.
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Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalanan ülkeler arasında gösterilen Fransa'da, kriz üstüne kriz yaşanıyor. Ülkede son günlerde Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde seyrediyor.
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Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 177 artışla 2 milyon 767 bin 312'ye yükselirken, son 24 saatte 171 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 599'a çıktı.
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Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Hastanelerde 2 bin 609'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasının başlatılması sonrası bir haftada sadece 516 kişiye aşı yapılabilmişti.
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Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal
Sert eleştirilerle karşılaşan hükümet, kampanyayı hızlandırma sözü verdi. Medyada kampanyanın çok yavaş başlamasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u çileden çıkardığı yolunda haberler yer aldı.