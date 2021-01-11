Son dakika: Macron Fransa'da sabırları taşırdı! Skandal üstüne skandal

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hedef tahtasına konuldu. Vatandaşlarının sorunlarıyla ilgilenmekte pasif kaldığı gözlemlenen Macron için çanla çalıyor. Ülkede koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasının başlatılması sonrası bir haftada sadece 516 kişiye aşı yapılması ülkede kriz çıkarmıştı. Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalması da büyük tepki çekmişti. Ortaya çıkan son skandal, bardağı taşıran son damla oldu.