Macron ve Sisi Paris'te Türkiye'yi hedef aldı

Mısır'la birçok anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Macron, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Fransa'nın "nefret ve boykot kampanyası mağduru" olduğu dönemde Sisi'ye ziyareti için teşekkür eden Macron, iki ülke arasındaki ortaklığın Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunduğunu savundu.

Macron, insan hakları konusunda Sisi ile fikri ayrılığının bulunduğunu belirterek, "Ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, (insan hakları konusunda Mısır ile) fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağım. Ülkelerin egemenliklerine inanıyorum" dedi.

Boykot siyasetinin etkili olmadığını ifade eden Macron, Mısır ile iş birliğinin şartlandırılması halinde bu ülkenin terörle mücadele konusunda zayıflatılacağını söyledi.