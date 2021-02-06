Beyaz Saray'da Silivrili bir Türk! ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Türkiye kökenli
ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Türkiye kökenli. Lakabı Ali. 1959’da Küba-Havana’da doğmuş. 1960 yılında ailesiyle birlikte ABDFlorida- Miami’ye gelmiş. Daha sonra Kaliforniya’ya taşınmışlar ve yeni bakan Beverly Hills’te büyümüş.
Baba Mayorkas, Küba'nın seçkin okulu Ruston Akademi'de okuyup, İngilizce öğrenmiş, üniversiteyi de ABD'de okumuş ve Küba'ya dönmüş.
Akrabalarına ziyaret ve iş nedeniyle sürekli olarak ABD'ye seyahat ediyormuş.
2012'de Beverly Hills'te vefat eden 4 çocuk sahibi baba Mayorkas'ın ailesinin bir tarafı 1492'de İspanya'dan sürülen Sefarad Yahudileri'nden.
Diğer yanı da Polonya kökenli Eşkenaz Yahudisi. Aile, Silivri'de otururken I. Dünya Savaşı öncesi Küba'ya göç etmiş.
O dönemde Silivri'nin Yahudi nüfusu 2000'i aşıyor ve cemaatin "Kal Kadoş de Silivria" adında bir sinagogu varmış. Silivri Yahudileri büyük oranda Mayorkas ailesi gibi savaş öncesi Küba'ya gitmiş ve Silivri'de zaman içinde Yahudi kalmamış.
Alejandro Mayorkasın annesi Anita Gabor Mayorkas (1930- 1997) da Yahudi Soykırımı'ndan dolayı önce Fransa'ya oradan da Küba'ya kaçan Romanya Yahudisi. Baba dedesi ve 7 amcası soykırımda öldürülmüş.