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Beyaz Saray'da Silivrili bir Türk! ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Türkiye kökenli

ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı  Türkiye kökenli. Lakabı Ali. 1959’da -’da doğmuş. 1960 yılında ailesiyle birlikte ABDFlorida- Miami’ye gelmiş. Daha sonra ’ya taşınmışlar ve yeni bakan Beverly Hills’te büyümüş.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Beyaz Saray'da Silivrili bir Türk! ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Türkiye kökenli

Mayorkas'ın "Nicky" lakaplı babası . Mayorkas (1930- 2012) 'da çelik yünü fabrikası olan zengin bir iş insanıyken, Küba'da devrim olunca ailesiyle birlikte ABD'ye kaçmış.

Baba Mayorkas, Küba'nın seçkin okulu 'de okuyup, İngilizce öğrenmiş, üniversiteyi de ABD'de okumuş ve Küba'ya dönmüş.

Akrabalarına ziyaret ve iş nedeniyle sürekli olarak ABD'ye seyahat ediyormuş.

2012'de Beverly Hills'te vefat eden 4 çocuk sahibi baba Mayorkas'ın ailesinin bir tarafı 1492'de 'dan sürülen 'nden.

Diğer yanı da kökenli Eşkenaz Yahudisi. Aile, Silivri'de otururken I. Dünya Savaşı öncesi Küba'ya göç etmiş.

O dönemde Silivri'nin Yahudi nüfusu 2000'i aşıyor ve cemaatin "" adında bir sinagogu varmış. Silivri Yahudileri büyük oranda Mayorkas ailesi gibi savaş öncesi Küba'ya gitmiş ve Silivri'de zaman içinde Yahudi kalmamış.

Alejandro Mayorkasın annesi (1930- 1997) da 'ndan dolayı önce 'ya oradan da Küba'ya kaçan Romanya Yahudisi. Baba dedesi ve 7 amcası soykırımda öldürülmüş.

Nicky ve Anita, ikisi de ailelerinin tek çocuğuyken Küba'da bir partide tanışıp evlenmiş.

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