Beyaz Saray'da Silivrili bir Türk! ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Türkiye kökenli

O dönemde Silivri'nin Yahudi nüfusu 2000'i aşıyor ve cemaatin "Kal Kadoş de Silivria" adında bir sinagogu varmış. Silivri Yahudileri büyük oranda Mayorkas ailesi gibi savaş öncesi Küba'ya gitmiş ve Silivri'de zaman içinde Yahudi kalmamış.