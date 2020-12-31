AB-Çin liderler zirvesine damga vuran an! Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Macron bu pozu verdi
Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron video konferans ile düzenlenen AB-Çin liderler zirvesinde caffe serre içti. O anlar dikkat çekti
DİKKAT ÇEKEN AN
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ofisinde video konferans yöntemiyle toplantıya katılırken caffe serre (Fransız espressosu) içti. Toplantı sırasında çekilen fotoğraf karesinde masada bulunan boş fincan objektiflere yansıdı.
HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
Macron, Doğu Akdeniz başta olmak üzere her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapıyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları yapması Fransız lideri de rahatsız ediyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, kendilerinden binlerce km ötedeki Fransa'nın verdiği gazla Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor.
KOLTUĞU TEHLİKEDE
Fransa'da 2020 yılına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı kriz ile hükümet karşıtı protesto gösterileri damga vurdu.
Avrupa'da kitlesel gösterilerin başını çeken Fransa, yeni yıla emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve gösterilerle girdi. 5 Aralık 2019'da başlayan ve 2 aydan fazla süren grev ve eylemler, günlük hayatı durma noktasına getirdi.
Bu grev, tarihin en önemli grevi oldu ve 1995'tekinden daha uzun sürdü. Paris yönetiminin, tepkilere rağmen emeklilik reformundan vazgeçmemesi, Fransızların öfkesinin giderek büyümesine neden oldu. Özellikle Paris'te yapılan eylemler, şiddet olaylarına sahne oldu.