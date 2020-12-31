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AB-Çin liderler zirvesine damga vuran an! Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Macron bu pozu verdi

’de ve Libya’da ’yi hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel video konferans ile düzenlenen AB-Çin liderler zirvesinde caffe serre içti. O anlar dikkat çekti

DÜNYA takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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AB-Çin liderler zirvesine damga vuran an! Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Macron bu pozu verdi

Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un AB-Çin liderler zirvesine katıldığı sırada ofisinde çekilen bir fotoğrafta ilginç bir detay yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN AN

Fransa Cumhurbaşkanı , ofisinde video konferans yöntemiyle toplantıya katılırken caffe serre (Fransız espressosu) içti. Toplantı sırasında çekilen fotoğraf karesinde masada bulunan boş fincan objektiflere yansıdı.

HER FIRSATTA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Macron, başta olmak üzere her fırsatta düşmanlığı yapıyor. Türkiye'nin 'a sahip çıkarak Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol aramaları yapması Fransız lideri de rahatsız ediyor.

ve , kendilerinden binlerce km ötedeki Fransa'nın verdiği gazla Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor.

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Fransa'da 2020 yılına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı kriz ile hükümet karşıtı protesto gösterileri damga vurdu.

'da kitlesel gösterilerin başını çeken Fransa, yeni yıla emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve gösterilerle girdi. 5 Aralık 2019'da başlayan ve 2 aydan fazla süren grev ve eylemler, günlük hayatı durma noktasına getirdi.

Bu grev, tarihin en önemli grevi oldu ve 'tekinden daha uzun sürdü. yönetiminin, tepkilere rağmen emeklilik reformundan vazgeçmemesi, Fransızların öfkesinin giderek büyümesine neden oldu. Özellikle Paris'te yapılan eylemler, şiddet olaylarına sahne oldu.

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