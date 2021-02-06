06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kritik araştırma sonuçlandı! Bu yaş aralığına dikkat! Koronavirüs en fazla onlardan bulaşıyor

Kritik araştırma sonuçlandı! Bu yaş aralığına dikkat! Koronavirüs en fazla onlardan bulaşıyor

'de 'deki koronavirüsün yayılmasına yönelik yapılan araştırma sonuçlandı. Araştırmaya göre koronavirüsün en çok 20 ile 49 yaş aralığındakilerin etken olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada araştırma süresince 10 milyondan fazla kişinin cep telefonlarının izlendiği de ifade edildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Kritik araştırma sonuçlandı! Bu yaş aralığına dikkat! Koronavirüs en fazla onlardan bulaşıyor

'de yapılan araştırma, 'de yeni tip salgınının yayılmasında en fazla 20 ile 49 yaş aralığındakilerin etken olduğunu ortaya koydu.

YAŞ ARALIĞI VERİLDİ

Science Journal'ın internet sitesinde yayımlanan araştırmayla ilgili, "SARS-CoV-2'nin bulaşmasını sürdüren ve rakamların hızla artmasına neden olan bireylerin 20 ile 49 yaş aralığındakiler olduğunu hesapladık ve ABD'de her 100 Kovid-19 enfeksiyonundan en az 65'inin bu yaş aralığındaki insanlardan bulaştığını tespit ettik." ifadesine yer verildi.

CEP TELEFONLARI İZLENDİ

'daki Imperial College'daki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ABD'de virüsün yayılmasında en çok hangi yaş grubunun sorumlu olduğunu hesaplamak için 10 milyondan fazla cep telefonu konum verisi ve Kovid-19'la ilgili kamuya açık bilgilerin kullanıldığı belirtildi.

OKULLARIN AÇILMASI VAKA ARTIŞINA NEDEN OLUR MU?

Salgının hızla artışa geçtiği Ekim 2020 dönemini kapsayan araştırmada virüsün yayılmasında en az payı bulunan grubun yaşlılar ve çocuklar olduğu, genç yetişkinlerin neden olduğu bulaşma sebeplerinin kontrol edilmesi durumunda okulların açılmasının artışına katkıda bulunmayacağı bildirildi.

GENÇ İNSANLAR NEDEN OLDU

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü de salı günü Kovid-19 aşılama önceliği ile ilgili yaptığı açıklamada, yaşlıların ciddi hastalıklar için daha fazla risk altında olduğunu belirterek, uzmanların genç insanların ABD'de virüsün yayılmasına neden olduğunu söylediğine dikkati çekmişti.

Son dakika: Kovid-19'un ortaya çıkması ile ilgili flaş iddia SON DAKİKA: KOVİD-19'UN ORTAYA ÇIKMASI İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA