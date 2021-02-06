Kritik araştırma sonuçlandı! Bu yaş aralığına dikkat! Koronavirüs en fazla onlardan bulaşıyor

YAŞ ARALIĞI VERİLDİ

Science Journal'ın internet sitesinde yayımlanan araştırmayla ilgili, "SARS-CoV-2'nin bulaşmasını sürdüren ve rakamların hızla artmasına neden olan bireylerin 20 ile 49 yaş aralığındakiler olduğunu hesapladık ve ABD'de her 100 Kovid-19 enfeksiyonundan en az 65'inin bu yaş aralığındaki insanlardan bulaştığını tespit ettik." ifadesine yer verildi.