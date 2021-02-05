AB'de karamsar tablo: Böyle giderse bağışıklık zor

VİRÜSÜ EN ÇOK BU YAŞ GRUBU YAYIYOR

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırmada koronavirüsü en çok yayan yaş grupları tespit edildi. 10 milyondan fazla ABD'linin 2020 yılının şubat ayından ekim ayları arasındaki verileri incelenerek ortaya koyulan çalışma Science dergisinde yayınlandı. Buna göre 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72.2 oranında etkili olduğu, virüsü en çok yayan yaş grubunun ise yüzde 41.1'lik oranla 35-49 yaş grubu olduğu belirlendi. Araştırmacıların, kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını incelediği çalışmada elde edilen veriler vaka sayıları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı. Çalışmada, "orta yaş grubunun iş hayatında daha çok faaliyet gösterdiği, bu nedenle daha fazla kişiyle temas kurarak hastalığın yayılmasına sebep olduğu" belirtildi.