Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar süre bağışıklık kazandıracak? Herkes merakla bekliyordu!

YÜZDE 94 ETKİYE SAHİP

Yüzde 94 etkinliğe sahip olduğu açıklanan aşı için yapılan deneylerde, aşıdaki antikorların virüsü engellediği fakat beklenildiği gibi zamanla biraz azaldığı, bunun da endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.