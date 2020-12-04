Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar süre bağışıklık kazandıracak? Herkes merakla bekliyordu!
New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna'nın koronavirüs aşısı uygulandıktan sonra kaç ay boyunca koronavirüse karşı bağışıklık oluşturduğunu açıklandı. İşte detaylar...
Moderna şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının en az üç ay boyunca bağışıklık oluşturduğu açıklandı.
34 KİŞİYE UYGULANDI
İlacı Moderna ile birlikte geliştiren Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, Moderna'nın koronavirüs aşısı çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uygulandı.
EN AZ ÜÇ AY
Hakemli dergi New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna'nın Covid-19 aşısının uygulandıktan sonra en az üç ay boyunca koronavirüse bağışıklık oluşturduğu açıklandı.
YÜZDE 94 ETKİYE SAHİP
Yüzde 94 etkinliğe sahip olduğu açıklanan aşı için yapılan deneylerde, aşıdaki antikorların virüsü engellediği fakat beklenildiği gibi zamanla biraz azaldığı, bunun da endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.
NIAID direktörü Anthony Fauci ve diğer uzmanlar daha önce, bağışıklık sisteminin daha sonra tekrar virüs ortaya çıkarsa virüs�� hatırlayıp yeni antikorlar üretmesinin çok muhtemel olduğunu ifade etmişti.
28 GÜN ARAYLA UYGULANDI
Moderna'nın MRNA-1273 adı verilen aşısı, deneklere 28 gün arayla iki kez enjekte edilirken, Texas A&M Üniversitesi'nden virolog Benjamin Neuman, "Çalışmadan elde edilen pozitif sonuçlar, aşının ikinci dozundan itibaren 90 gün boyunca hâlâ güçlü antikorlar kaldığına dair kanıtları içeriyor" dedi.