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Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar süre bağışıklık kazandıracak? Herkes merakla bekliyordu!

New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, 'nın aşısı uygulandıktan sonra kaç ay boyunca koronavirüse karşı oluşturduğunu açıklandı. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Koronavirüs aşısı ne kadar süre bağışıklık kazandıracak? Herkes merakla bekliyordu!

şirketlerinin geliştirdiği yeni tip (Covid-19) aşısının en az üç ay boyunca oluşturduğu açıklandı.

34 KİŞİYE UYGULANDI

İlacı Moderna ile birlikte geliştiren Ulusal Alerjiler ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki (NIAID) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, Moderna'nın koronavirüs aşısı çeşitli yaş gruplarından 34 kişiye uygulandı.

EN AZ ÜÇ AY

Hakemli dergi New England Journal of Medicine'de yayımlanan çalışmanın sonucuna göre, Moderna'nın Covid-19 aşısının uygulandıktan sonra en az üç ay boyunca koronavirüse bağışıklık oluşturduğu açıklandı.

YÜZDE 94 ETKİYE SAHİP

Yüzde 94 etkinliğe sahip olduğu açıklanan için yapılan deneylerde, aşıdaki antikorların virüsü engellediği fakat beklenildiği gibi zamanla biraz azaldığı, bunun da endişe verici bir durum olmadığı belirtildi.

NIAID direktörü ve diğer uzmanlar daha önce, bağışıklık sisteminin daha sonra tekrar virüs ortaya çıkarsa virüs�� hatırlayıp yeni antikorlar üretmesinin çok muhtemel olduğunu ifade etmişti.

28 GÜN ARAYLA UYGULANDI

Moderna'nın MRNA-1273 adı verilen aşısı, deneklere 28 gün arayla iki kez enjekte edilirken, Texas A&M Üniversitesi'nden virolog Benjamin Neuman, "Çalışmadan elde edilen pozitif sonuçlar, aşının ikinci dozundan itibaren 90 gün boyunca hâlâ güçlü antikorlar kaldığına dair kanıtları içeriyor" dedi.

Neuman, "Aşı sonrasında üretilen antikorların genç hastalarda yaşlı hastalara göre daha yüksek sayıda olduğunu tespit ettik fakat 70 yaşındaki hastalarımızda bile oldukça güçlü bağışıklı oluşturdu" diye konuştu.

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