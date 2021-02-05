05 Şubat 2021, Cuma
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ABD savaş gemisi "USS Donald Cook-DDG-75" tatbikat için Gürcistan'da

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait savaş gemisi, Gürcistan'ın 'na demir attı. Savaş gemisinin, Karadeniz'de Gürcistan tarafıyla ikili tatbikatlar için bulunduğu aktarılan açıklamada, geminin yarın tatbikatların ardından 'dan ayrılacağı bilgisi verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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ABD savaş gemisi USS Donald Cook-DDG-75 tatbikat için Gürcistan'da

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook-DDG-75'in Bugün Batum Limanı'na demirlediği belirtildi.

Savaş gemisinin, Karadeniz'de Gürcistan tarafıyla ikili tatbikatlar için bulunduğu aktarılan açıklamada, geminin yarın tatbikatların ardından Batum'dan ayrılacağı bilgisi verildi.

Gemi ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Ziyaret, ABD ve Gürcistan arasındaki denizcilik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

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