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ABD savaş gemisi Karadeniz'de göreve başladı! Rusya Kırım'a süpersonik füzeler yerleştirdi

savaş gemisi 'deki görevine başlarken da 'a süpersonik füzeler yerleştirdi. Bölgeden gelen görüntüler Karadeniz'de karşı karşıya gelen iki dev gücün gövde gösterisinin belgesi olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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'nin güdümlü füze destroyeri 'un 'e ulaşıp görevine başlamasının ardından , kıyılarına "Bastion" gemi karşıtı füze sistemleri yerleştirdi.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook geçtiğimiz 25 Ocak'ta ulaştığı Karadeniz'de görevine başladı.

Savaş gemisinin Karadeniz'e girişiyle birlikte Rusya'ya ait savaş uçakları geminin tüm hareketlerini incelemeye başladı.

, geminin Karadeniz'e girmesinden sonra -30 ve Su-24 savaş uçaklarının yanı sıra balistik füzeler ile tarafından tatbikat başlatıldığını duyurdu.

ABD gemisinin Karadeniz'e ulaşmasıyla Rusya tarafında başlayan hareketlilik devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bastion adlı gemi karşıtı füze sistemlerinin Karadeniz kıyılarına kurulduğu bildirildi.

Kırım açıklarında bulunan ait gemi mürettebatları ile tatbikat hazırlıklarına devam edildiği aktarıldı.

ABD savaş gemisi Karadeniz'de göreve başladı! Rusya Kırım'a süpersonik füzeler yerleştirdi ABD SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'DE GÖREVE BAŞLADI! RUSYA KIRIM'A SÜPERSONİK FÜZELER YERLEŞTİRDİ

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