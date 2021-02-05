Son dakika: 'Bu kadarı ancak filmlerde olur' dedirten olay! Uyurken bakın ne yutmuş?

Yerel medyaya konuşan Gauthier, "Eşim kulaklığı yutmuş olabileceğimi söyledi. Bunun üzerine güldük. Ama sonra bu durum aklıma takıldı. Çünkü uykumda bir şey yuttuğumu hissetmiştim" dedi.

Gauthier'in yemek borusuna takılan kablosuz kulaklık, hastanede yapılan endoskopi işlemiyle çıkarıldı.