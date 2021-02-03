03 Şubat 2021, Çarşamba
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İsrail güçleri askeri eğitimlerini Batı Şeria’da yaptı

askerleri, askeri eğitimlerini kırsalında gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan Filistinliler ise, rahatsız olup şikayetçi oldu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta köyünde askeri eğitim gerçekleştirdi. İsrail askerleri savaş taktiklerini geliştirmek için bölgedeki boş alanlara kullanırken Filistinliler bu durumdan rahatsız oldu.

Ali Mahmut El Cabariyn, "İsrail ordusu, sabah saatlerinde bu alana girdi. Bu alanda hem elektrik altyapısı hem su tankerlerimiz var ve onların askeri eğitimleri sırasında bazı tesislerimiz zarar gördü "dedi. Filistinliler sadece bölgedeki alt yapısı için değil silah ve zırhlı araçları gören çocukların psikolojisi konusunda endişelendiğini vurguladı.

El Cabariyn "Eğitim sırasında silah sesleri sürekli duyuyoruz, çocuklar korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri askeri eğitimlerini Batı Şeria’da yaptı İSRAİL GÜÇLERİ ASKERİ EĞİTİMLERİNİ BATI ŞERİA'DA YAPTI

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