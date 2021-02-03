Antikor ilaçları mutasyonlu koronavirüse karşı etkili mi? Bilim insanlarından flaş araştırma

Bilim insanları, ABD ve İngiltere'de halihazırda kullanılan ve corona virüsün önceki versiyonlarına karşı başarılı sonuçlar veren antikor tedavilerinin, virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlarına karşı etkisiz olduğunu keşfetti.

Öte yandan, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan Regeneron tarafından üretilen ilacın geçen hafta semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz etkili olduğu duyurulmuştu. Ancak, araştırmacılar, Regeneron da dahil olmak üzere Eli Lilly ve GlaxoSmithKline tarafından üretilen önde gelen üç monoklonal antikor tedavisinin mutasyonlardan bir veya daha fazlasına karşı başarısız olduğunu söyledi.