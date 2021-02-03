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Antikor ilaçları mutasyonlu koronavirüse karşı etkili mi? Bilim insanlarından flaş araştırma

Bilim insanları, ve 'de kullanımda olan kokteyllerinin İngiltere, ve 'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan mutasyonlu koronavirüs versiyonuna karşı etkisiz olduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Antikor ilaçları mutasyonlu koronavirüse karşı etkili mi? Bilim insanlarından flaş araştırma

Bilim insanları, ve 'de halihazırda kullanılan ve corona virüsün önceki versiyonlarına karşı başarılı sonuçlar veren antikor tedavilerinin, virüsün İngiltere, ve 'da ortaya çıkan varyantlarına karşı etkisiz olduğunu keşfetti.

Öte yandan, ABD'nin eski başkanı 'ın tedavisinde de kullanılan tarafından üretilen ilacın geçen hafta semptomatik Covid-19 vakalarını önlemede yüzde yüz etkili olduğu duyurulmuştu. Ancak, araştırmacılar, Regeneron da dahil olmak üzere ve tarafından üretilen önde gelen üç monoklonal antikor tedavisinin mutasyonlardan bir veya daha fazlasına karşı başarısız olduğunu söyledi.

"ANTİKORLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

adlı merkezli sağlık kuruluşu tarafından yapılan araştırmanın lideri Cammack, "Bu tip ilaçlar, insanların beyaz kan hücrelerinin klonlanmasından elde edilirler ve bağışıklık sisteminin etkilerini taklit ederler.

Çok güvenlidirler, özellikle corona virüsün başak proteinini hedef alacak şekilde tasarlanmışlardır ve kullanımları hastalığın erken evresinde ilerlemesini durdurmak için son derece umut verici görünüyordu" ifadelerini kullandı.

Antikor ilaçlarının virüsün önceki varyasyonlarına karşı hala büyük bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Ancak, Cammack, corona virüsün geçen Ekim ayında İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından, virüsün hücrelere tutunmak için kullandığı başak proteininde önemli değişiklikler meydana geldiğini söyledi.

Cammack, "Antikor tedavisine ilişkin asıl zorluğu yılbaşında fark ettik. İngiltere'nin yanı sıra özellikle Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının virüsün başak proteinlerinde yaptığı değişiklikler önceki antikorların etkisiz hale gelmesine neden oluyor. Yani temelde, vücudun önceki varyantlara karşı ürettiği antikorları kullanan tüm ilaçlara dair umut mutasyonlarla ortadan kayboldu" dedi.

Diğer taraftan Gammack, şimdilik GlaxoSmithKline'ın tedavisinin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı işe yaradığını, ancak İngiltere'de ortaya çıkan ve 70'den fazla ülkeye yayılan B117 varyantına karşı işe yaramadığını söyledi.

Ancak, doktor mutant virüsler daha fazla insan arasında yayıldıkça, mevcut ilaçların hiçbirinin uzun süre etkili olmasını beklemediğini ifade etti.

YENİ MUTASYONLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDECEK

Gammack, araştırmacıların artık virüsü antikorlarla hedef almak için onun mutasyona uğramayan "korunmuş" bölgelerini bulması gerektiğini açıkladı.

"Bunun oldukça açık olduğunu düşünüyorum, Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya varyantlarını görmüş olsak da, başkaları da olacak. Değişikliklerin nerede yapıldığını gösterecek ve aynı zamanda korunan bölgelerin nerede olduğunu ortaya çıkaracak dünya çapında bir genetik dizine ihtiyacımız var" dedi.

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