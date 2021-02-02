ABD Başkanı Joe Biden’dan Myanmar’a yaptırım tehdidi ve darbecilere çağrı

Başkan Biden, "ABD demokrasiye doğru ilerlemesini desteklemek amacı ile son on yılda Burma'ya uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Bu ilerlemenin tersine çevrilmesi, yaptırım yasalarımızın ve otoritelerimizin derhal gözden geçirilmesi ve ardından uygun önlemlerin alınmasını gerektirecektir" dedi.





"ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"



Biden ayrıca, Myanmar ordusunu telekomünikasyon üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırmaya ve sivillere yönelik şiddetten kaçınmaya çağırdı.

Başkan Biden, "Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yeniden kurulmasını desteklemek ve Burma'nın demokratik geçişini bozmaktan sorumlu olanları cezalandırmak için bölgedeki ve dünyadaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.





"ABD BURMA HALKININ YANINDA YER ALIYOR"



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, "ABD demokrasi, özgürlük, barış ve kalkınma arzusunda Burma halkının yanında yer alıyor. Ordu bu eylemleri derhal geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.

MYANMAR'DA NELER YAŞANDI?

Myanmar ordusu sabah erken saatlerde başkent Nepido'da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'i gözaltına almıştı.

Ordu, Myanmar'ın 1 sene boyunca askeri yönetimle idare edileceğini ve olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbenin ardından çeşitli ülkelerden kınama açıklamaları gelmişti.