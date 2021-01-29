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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD’den Türkiye ve Rusya’ya gerilimi tırmandıracak çağrı: Libya'dan askerlerinizi çekin

Son dakika: ABD’den Türkiye ve Rusya’ya gerilimi tırmandıracak çağrı: Libya'dan askerlerinizi çekin

Son dakika haberine göre , 'nin 'daki varlığından rahatsız olduğunu bir kez daha dile getirdi. Türkiye ve 'dan Libya'daki askeri müdahalelerini sona erdirmelerini isteyen ABD, ülkedeki güçlerini de geri çekmelerini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: ABD’den Türkiye ve Rusya’ya gerilimi tırmandıracak çağrı: Libya'dan askerlerinizi çekin

'nin () nezdindeki daimi büyükelçisi , Türk ve Rus askerlerinin 'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Mills, 'nde () Libya konulu bir oturumda konuştu. Mills, Libya'dan tüm yabancı askerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil tüm yabancı tarafları, Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Libya'da taraflar 23 Ekim'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent 'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.

"VEKALET GÜÇLERİNİZİ ÇEKİN"
ABD'li elçi Mills, BMGK'daki konuşmasında "Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya'yı, güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı askerler ve askeri vekalet güçlerini Libya'dan çekmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

BM tahminlerine göre Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı askeri güç ve paralı asker bulunuyor. , Trablus merkezli ve BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine; , ve ise ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

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