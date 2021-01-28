28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik

ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik

ekranlarında yayınlanan programına özel açıklamalarda bulunan ’nin eski Komutanı Korgeneral . Hodges, yönetimiyle birlikte ilişkilerinin ne yönde seyretmesi gerektiğini anlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik

A Haber ekranlarında yayınlanan Korgeneral Hodges, Türkiye'nin ABD için çok önemli bir müttefik olduğunun altını çizdi.

Korgeneral Frederick B. Hodges'in açıklamaları şu şekilde:

Ben öncelikle Biden yönetiminin şunu vurgulayacağını düşünüyorum, ittifaklar ve müttefiklerle yakın iş birliği. Türkiye çok uzun zamandır ABD'nin müttefiki olmakla beraber başka birçok şeyde de ABD ile ortak. Bu sebeple Türkiye'nin ABD dış politikasında çok önemli bir yer tutacağını tahmin ediyorum. Ümidim şu ki; yönetim Karadeniz bölgesiyle ilgili bir strateji geliştirmeli. Karadeniz'in stratejik önemine ve bu bölgede Türkiye'nin oynadığı çok önemli role uygun bir strateji belirler ama tabii ki belli baskılar ve beklentiler de olacak birtakım konularda.

ABD’li Korgeneral Hodges: Türkiye, ABD için çok önemli bir müttefik ABD'Lİ KORGENERAL HODGES: TÜRKİYE, ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK

''ABD – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAMALI''

Tabii ki öncelikle sayın McGurk, Obama yönetiminde yer almıştı. Ben onun görüşlerine katılmıyordum. YPG ile çok yakından çalışma isteğini desteklemiyordum ve aslında kendisinin Türkiye üzerindeki etkisini de desteklemiyordum. Kesinlikle ümidim yeni yönetimin birçok uzmanları ve eskiden görev yapmış kişileri daha önceki Obama yönetiminden gelen kişileri getirecek olsalar bile bu tecrübelerinden ders almış olmaları. İnsanların aynı şeyleri yapmayacaklarını ümit etmek istiyorum. Şurası çok açık ki; ABD ve Türkiye'nin yeniden güveni inşa etmeleri gerek, bizim dostluğumuzu, ittifakımızı yenilememiz lazım. ABD – Türkiye ilişkilerinde 2.0'ın başlaması lazım.

ABDli Siyaset Bilimci Prof. Dr. Richard Falk: ABD ikiye bölündü! Yeni kalkışmalar olabilir! ABD'Lİ SİYASET BİLİMCİ PROF. DR. RİCHARD FALK: ABD İKİYE BÖLÜNDÜ! YENİ KALKIŞMALAR OLABİLİR!
ABD Başkanı Joe Biden atacakları adımları açıkladı: Bu salgını yeneceğiz ABD BAŞKANI JOE BİDEN ATACAKLARI ADIMLARI AÇIKLADI: BU SALGINI YENECEĞİZ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA