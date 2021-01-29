Filistinliler Kudüs için Biden'ı bekliyor

Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden halefi Biden yönetiminin her ne kadar Filistin'e dair şu ana kadar attığı adımlardan memnun olsa da, Trump'ın aldığı "Kudüs kararından" geri adım atmasının zor olduğu görüşünde.

işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en işlek caddesinde Filistinlilere mikrofon uzattı.

ABD'nin İsrail yanlısı tutum sergilemesinin bir zorunluluk olduğunu ve yönetimlerin değişmesiyle bu tutumun değişmesinin mümkün olmadığını düşünen Filistinliler olduğu gibi, Biden yönetiminden umutlu olanlar da var.