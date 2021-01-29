Çinliler tepkilere sitem etti: Sabah akşam ağlamamızı mı bekliyorlar?





'VUHAN VE ÇİN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ, DERSLER ÇIKARDI'



Haberde, BBC'nin daha önce de Vuhan'la ilgili bir videosunda yanlış bir harita kullandığı ve Vuhan'ın yerini yanlış gösterdiği belirtildi.



Global Times, "Vuhan ve Çin büyük acılar çekti. İnsanlar yaşadıkları deneyimden dersler çıkardı ve hayatlarına devam etmeyi hak ediyorlar. Çin'i ve Çinlilerin çabalarını karalamanın hiçbir ülkenin pandemiden kurtulmasını sağlamayacağını söylüyorlar" diye yazdı.