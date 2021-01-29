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Avrupa İlaç Ajansı açıkladı: Koronavirüs aşısı ölümlere neden oluyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda ’da - aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti. ’te de aynı aşıyı olan 23 yaşlının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan , BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağının bulunmadığını bildirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Avrupa İlaç Ajansı açıkladı: Koronavirüs aşısı ölümlere neden oluyor mu?

, ve tarafından üretilen "" adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayımladı.

EMA'dan güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, aşılama kampanyalarında Comirnaty hakkında toplanan güvenlik verilerinin, aşının bilinen güvenlik profili ile uyumlu olduğu ve yeni yan etki tespit edilmediği kaydedildi.

İleri yaştakiler dahil BioNTech-Pfizer aşısını olduktan sonra kaydedilen ölüm vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin tıbbi durumları ve yaş gruplarındaki ölüm oranları gibi verilerin dikkate alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "EMA'nın güvenlik komitesi, verilerin Comirnaty aşısı ile ölüm vakaları arasında bir bağa işaret etmediği, ölüm vakalarının güvenlik endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada EMA'nın, kullanımına onay verilen tüm Kovid-19 aşılarının aylık güvenlik güncellemelerine devam edeceği belirtildi.

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra 'nın geliştirdiği aşıya onay verdi. aşısının onayının da bugün çıkması bekleniyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucusu olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının içinde kullanımı 21 Aralık 2020'de onaylanmış, aşılamalar 27 Aralık'ta AB ülkelerinde başlamıştı.

16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen aşı, Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden protein üreten mRNA molekülü içeriyor. Aşı, SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki "spike" adı verilen proteine saldırması için vücudu hazırlayacak şekilde çalışıyor.

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