Avrupa İlaç Ajansı açıkladı: Koronavirüs aşısı ölümlere neden oluyor mu?

EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen "Comirnaty" adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayımladı.

EMA'dan güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, aşılama kampanyalarında Comirnaty hakkında toplanan güvenlik verilerinin, aşının bilinen güvenlik profili ile uyumlu olduğu ve yeni yan etki tespit edilmediği kaydedildi.