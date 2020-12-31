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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler Son dakika haberleri... Küresel koronavirüs salgının 2019 yılının Aralık ayında ilk kez ortaya çıktığı Çin'in 2021 yılına girdi. Covid-19'un ilk görüldüğü kent olan Vuhan'daki kutlamalar görenleri şoke etti Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 22:14
Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vuhan kentinde virüs vakasının sıfırlandığı iddia edildiğinden, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama yaptı.
İşte yabancı ajanların Çin'in 2021 yılına girdiği o anlara ait geçtiği fotoğraf kareleri;