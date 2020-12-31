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Haberler Galeri Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

Son dakika haberleri... Küresel koronavirüs salgının 2019 yılının Aralık ayında ilk kez ortaya çıktığı Çin'in 2021 yılına girdi. Covid-19'un ilk görüldüğü kent olan Vuhan'daki kutlamalar görenleri şoke etti

Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 22:14
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Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Vuhan'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için toplandı.

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Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

Vuhan kentinde virüs vakasının sıfırlandığı iddia edildiğinden, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama yaptı.

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Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

İşte yabancı ajanların Çin'in 2021 yılına girdiği o anlara ait geçtiği fotoğraf kareleri;

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Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler
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Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler