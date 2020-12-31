Covid-19'un başladığı Çin'in Vuhan kenti 2021 yılına böyle girdi! Şoke eden kareler

Son dakika haberleri... Küresel koronavirüs salgının 2019 yılının Aralık ayında ilk kez ortaya çıktığı Çin'in 2021 yılına girdi. Covid-19'un ilk görüldüğü kent olan Vuhan'daki kutlamalar görenleri şoke etti